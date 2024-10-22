В Мурино выброшенный из окна пакет с мусором упал рядом с коляской с ребенком

Во Всеволожском районе Ленобласти ребенок выбросил из окна многоэтажки в Мурино мешок с мусором и едва не попал в коляску с ребенком внутри.

Инцидент произошел возле одного из домов на Привокзальной площади. На кадрах видно, как во дворе на скамейке сидит мужчина, рядом с ним — детская коляска. Внезапно рядом с люлькой падает зеленый пакет с мусором. Мужчина хватает коляску и спешно уводит ее подальше от опасного места.

Видео: Мэш на Мойке

Известно, что пакет из окна выбросил ребенок. После публикации видео в домовых чатах, родители хулигана вышли на связь и извинились.