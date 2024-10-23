Ленобласть вошла в топ-15 самых перспективных российских регионов

Ленинградская область в 4-м квартале 2024 года заняла 12 место в рейтинге наиболее перспективных российских регионов, поднявшись на четыре позиции.

За последние три месяца в Ленобласти медианная зарплата выросла до 71,3 тысячи рублей. Выросла и доля людей, не готовых к переезду (с 85,2% до 85,5%). Уровень безработицы снизился на 0,1%, до 2,7%. Об этом свидетельствуют данные hh.ru

Петербург при этом за 3-й квартал упал в списке сразу на 12 пунктов. Сейчас Северная столица занимает 26-е место. Абсолютным лидером рейтинга регионов в перспективности на данный момент считается Амурская область.