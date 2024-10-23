Школьный автобус повис на ограждении развязки в Юшково

ДТП произошло 22 октября на транспортной развязке в деревне Юшково Волховского района Ленобласти.
Видео: vk.com/volhov107_2fm
По предварительной информации, водитель школьного автобуса почувствовал себя плохо и наехал на ограждение путепровода. К счастью, детей в автобусе в этот момент не было. Обстоятельства аварии уточняются.
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