Школьный автобус повис на ограждении развязки в Юшково

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ДТП произошло 22 октября на транспортной развязке в деревне Юшково Волховского района Ленобласти.

Видео: vk.com/volhov107_2fm

По предварительной информации, водитель школьного автобуса почувствовал себя плохо и наехал на ограждение путепровода. К счастью, детей в автобусе в этот момент не было. Обстоятельства аварии уточняются.

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