Школьный автобус повис на ограждении развязки в Юшково

ДТП произошло 22 октября на транспортной развязке в деревне Юшково Волховского района Ленобласти.

Видео: vk.com/volhov107_2fm

По предварительной информации, водитель школьного автобуса почувствовал себя плохо и наехал на ограждение путепровода. К счастью, детей в автобусе в этот момент не было. Обстоятельства аварии уточняются.