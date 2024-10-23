Бюджету Ленобласти в 2025 году не хватает 23,5 млрд рублей

Вчера, 22 октября, состоялось заседание в законодательном Собрании Ленобласти, на котором был дан старт обсуждению бюджета региона на 2025 год и на плановый период 2026 и 2027 годов.

С докладом об основных параметрах бюджета выступил первый заместитель Председателя Правительства – председатель комитета финансов области Роман Марков.

Согласно представленному законопроекту, доходы Ленинградской области на 2025 год запланированы на уровне 240 млрд рублей, налоговые и неналоговые доходы ожидаются в объеме 224,2 млрд рублей, а безвозмездные поступления – 15,8 млрд рублей. Расходы на 2025 год составят 263,5 млрд рублей. Дефицит составит 23,5 млрд.

В структуре расходов приоритет отдается социальным вопросам. Более 80% расходов бюджета области приходятся на госпрограммы: образование — 57,5 млрд рублей, соцподдержку — 43 млрд рублей, здравоохранение — 34,3 млрд рублей. Кроме того, значительные средства будут направлены на развитие дорожной инфраструктуры — 27,2 млрд рублей и сферу ЖКХ и ТЭК — 15,2 млрд рублей.

27 марта 2024 года на 44-м заседании Законодательного собрания Ленинградской области парламентарии приняли изменения в областной закон «Об областном бюджете Ленинградской области на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов».

Отметим, что в Ленобласти работает портал «Открытый бюджет», на котором в разделе «Документы» можно посмотреть главный финансовый документ региона. Как уже ранее писал ivbg.ru, бюджет Ленобласти 2021 года исполнен на высоком уровне.