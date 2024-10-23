Иномарку за 3,2 млн рублей угнали в Волосовском районе. Хозяин так и не успел выплатить кредит

В полицию Волосовского района 22 октября обратился 36-летний житель деревни Большая Вруда. Он обнаружил пропажу белого Mitsubishi Outlander, который накануне вечером оставил возле дома.

По предварительным данным, угонщик обошел штатную сигнализацию и уехал со стоянки. Иномарку 2022 года выпуска пострадавший приобретал в кредит за 3,2 млн. Выплатить осталось 1,8 млн рублей.

Заведено уголовное дело о краже в особо крупном размере. Обстоятельства происшествия устанавливаются.