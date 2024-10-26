Мигранты, блогеры и иноагенты: какие законы вступают в силу в ноябре

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Спикер Госдумы Вячеслав Володин рассказал, какие законы вступят в силу в ноябре 2024 года.

В частности, начнет работать закон, направленный на совершенствование миграционной сферы. Кроме того, Роскомнадзор будет вести перечень блогов и каналов с аудиторией более 10 тысяч подписчиков. А полномочия иноагентов в органах власти прекратят досрочно.

О других законах месяца — в карточках.

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Фото здесь и далее: t.me/vv_volodin

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