Между Петербургом и Минском начал курсировать «Поезд дружбы»

Первое отправление состоялось накануне, 26 октября.

Между Санкт-Петербургом и столицей Беларуси, городом Минском, начал курсировать «Поезд дружбы». Первый рейс прошел в минувшую субботу.

Следующие отправления из Санкт-Петербурга запланированы на 31 октября и 6 ноября, а из столицы республики «Поезд дружбы» отправится 26 октября, а затем 1 и 7 ноября.