Подростка из Ленобласти увезли в реанимацию с вечеринки для взрослых в Петербурге

14-летний школьник получил тяжелое отравление после употребления алкоголя и неизвестного вещества.
В Санкт-Петербурге 14-летний житель поселка Новогорелово Ленинградской области госпитализирован в реанимацию с острым отравлением алкоголем и неизвестным веществом.
Инцидент произошел после посещения юношей Хэллоуинской вечеринки в клубе на Конюшенной площади, где действовал возрастной ценз 18+. Подросток, находившийся в состоянии сильного алкогольного опьянения, пытался попасть на мероприятие, но был остановлен персоналом клуба, который и вызвал скорую помощь.
Позже врачи диагностировали у подростка острое пероральное отравление.
Вам будет интересно
Трагедия произошла на 36-м км автодороги «Лодейное Поле-Вытегра». Полиция выясняет обстоятельства смертельной аварии в Подпорожском районе Ленинградской области. В результате ДТП...
27.10.2024 36