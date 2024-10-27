Подростка из Ленобласти увезли в реанимацию с вечеринки для взрослых в Петербурге

14-летний школьник получил тяжелое отравление после употребления алкоголя и неизвестного вещества.

В Санкт-Петербурге 14-летний житель поселка Новогорелово Ленинградской области госпитализирован в реанимацию с острым отравлением алкоголем и неизвестным веществом.

Инцидент произошел после посещения юношей Хэллоуинской вечеринки в клубе на Конюшенной площади, где действовал возрастной ценз 18+. Подросток, находившийся в состоянии сильного алкогольного опьянения, пытался попасть на мероприятие, но был остановлен персоналом клуба, который и вызвал скорую помощь.

Позже врачи диагностировали у подростка острое пероральное отравление.