Пассажир расстрелял машину таксиста из «Сайги» в Гатчинском округе

В полицию Гатчинского округа 27 октября около 04:00 обратился 33-летний водитель такси. Он рассказал о ссоре с пассажиром, которая закончилась выстрелами в Hyundai Solaris.
Таксист привез нетрезвого мужчину в садоводство «Строитель» возле Коммунара. В процессе они поссорились. Пассажир выбежал из салона, заблокировал выезд из СНТ шлагбаумом, а через несколько минут вернулся с оружием и выстрелил.
Полицейские зафиксировали несколько попаданий в кузов иномарки. Стрелка задержали – им оказался 45-летний уроженец Нальчика. У него изъят карабин «Сайга». Заведено уголовное дело о покушении на убийство.
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