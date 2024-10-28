Пассажир расстрелял машину таксиста из «Сайги» в Гатчинском округе

В полицию Гатчинского округа 27 октября около 04:00 обратился 33-летний водитель такси. Он рассказал о ссоре с пассажиром, которая закончилась выстрелами в Hyundai Solaris.

Таксист привез нетрезвого мужчину в садоводство «Строитель» возле Коммунара. В процессе они поссорились. Пассажир выбежал из салона, заблокировал выезд из СНТ шлагбаумом, а через несколько минут вернулся с оружием и выстрелил.

Полицейские зафиксировали несколько попаданий в кузов иномарки. Стрелка задержали – им оказался 45-летний уроженец Нальчика. У него изъят карабин «Сайга». Заведено уголовное дело о покушении на убийство.