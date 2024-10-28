В Петербурге полицейские спасли ребенка от стаи собак

В полицию Петербурга 27 октября поступил звонок от 12-летнего мальчика, который сообщил, что на него напали собаки возле недостроенного здания у дома 2 по Мебельной улице.
На место незамедлительно выехал наряд патрульной службы. Полицейские разогнали собак. На лице и теле подростка были множественные укусы. Ребенка госпитализировали в тяжелом состоянии, сообщили в ГУ МВД по СПб и ЛО.
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25.10.2024 216