В Петербурге полицейские спасли ребенка от стаи собак

В полицию Петербурга 27 октября поступил звонок от 12-летнего мальчика, который сообщил, что на него напали собаки возле недостроенного здания у дома 2 по Мебельной улице.

На место незамедлительно выехал наряд патрульной службы. Полицейские разогнали собак. На лице и теле подростка были множественные укусы. Ребенка госпитализировали в тяжелом состоянии, сообщили в ГУ МВД по СПб и ЛО.