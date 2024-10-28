В Госдуме предложили запретить отказывать в трудоустройстве женщинам без детей

В России необходимо на законодательном уровне запретить работодателям отказывать в трудоустройстве женщинам без детей. Соответствующий законопроект внесли в Госдуму депутаты ЛДПР.

Депутаты предлагают внести изменения в Трудовой кодекс России. В пояснительной записке к документу говорится, что на практике некоторые работодатели отказывают в трудоустройстве молодым женщинам, так как опасаются их скорого ухода в декретный отпуск и выплат по беременности, родам и уходу за ребенком.

Законопроект также запрещает отзывать женщин из отпуска по уходу за ребенком до достижения ими возраста трех лет. Также депутаты предложили повысить с полутора до трех лет возраст детей, чьи матери в случае невозможности выполнения прежней работы имеют право на перевод на другую работу с сохранением среднего заработка по прежней работе.