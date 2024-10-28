Россиянам назвали условие для получения пенсии в 50 тысяч рублей

Для этого гражданам необходимо иметь стаж не меньше 50 лет.

Для получения пенсии в размере 50 тысяч рублей в 2025 году гражданам потребуется накопить 350 пенсионных баллов. Об этом рассказал депутат Мособлдумы и председатель областного Союза пенсионеров Анатолий Никитин «Газете.ру».

Никитин пояснил, что человек 1944 года рождения при среднем доходе 50 тысяч рублей за 50 лет работы сможет рассчитывать на пенсию примерно в 30 тысяч рублей. Возможность заработать в год не более 10 пенсионных баллов означает, что для достижения пенсии в 50 тысяч рублей понадобится более 50 лет стажа с зарплатой около 80 тысяч рублей или 35 лет стажа с заработком в 150 тысяч рублей.