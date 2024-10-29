Ленинградцы завоевали призовые места на чемпионате «Абилимпикс»

Сборная Ленобласти продолжает демонстрировать успехи на Национальном чемпионате «Абилимпикс», завоевав золотые медали.

Жанна Дружинина из Сиверской школы-интерната стала первой в компетенции «Швея», а Ольга Кожевникова из ЛГУ А.С. Пушкина заняла первое место в направлении «Дошкольное воспитание».

На церемонии награждения также было вручено благодарственное письмо региональному центру развития движения «Абилимпикс», открытому на базе Мичуринского многопрофильного техникума. Этот центр активно готовит специалистов к соревнованиям на всех этапах чемпионата.

Благодаря усиленной подготовке и поддержке наставников, в 2023 году Ленинградская область по результатам отборочных и национальных этапов чемпионата заняла 6 место, — рассказали в Комитете образования Ленобласти.