В Финляндии начались аресты российского имущества

Ранее в Хельсинки арестовали часть участка Российского центра науки и культуры.

Власти Финляндии арестовали еще как минимум пять объектов недвижимости, принадлежащих России, сообщает газета Helsingin Sanomat.

Как выяснили журналисты издания, три из арестованных объектов расположены на Аландских островах, а два других находятся в Хельсинки: жилой дом в районе Тёёлё и офисное здание на острове Лауттасаари.

Также ранее была арестована часть участка Российского центра науки и культуры.