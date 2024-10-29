В Финляндии начались аресты российского имущества

Ранее в Хельсинки арестовали часть участка Российского центра науки и культуры.
Власти Финляндии арестовали еще как минимум пять объектов недвижимости, принадлежащих России, сообщает газета Helsingin Sanomat.
Как выяснили журналисты издания, три из арестованных объектов расположены на Аландских островах, а два других находятся в Хельсинки: жилой дом в районе Тёёлё и офисное здание на острове Лауттасаари.
Также ранее была арестована часть участка Российского центра науки и культуры.
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