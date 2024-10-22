Финляндия частично завершила возведение забора на границе с Россией

Его общая протяженность составит 12 километров.

Финляндия частично завершила строительство забора на границе с Россией в районе пункта пропуска «Ваалимаа». Напротив него со стороны РФ находится КПП «Торфяновка» в Ленинградской области

Об этом сообщили 22 октября финские СМИ со ссылкой на руководителя проекта погранохраны Эркки Матилайнена. Всего планируется возвести 12 километров забора к северу и югу от КПП. Точное местоположение начала и конца заграждения не разглашается.