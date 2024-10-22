Финляндия частично завершила возведение забора на границе с Россией

Его общая протяженность составит 12 километров.
Финляндия частично завершила строительство забора на границе с Россией в районе пункта пропуска «Ваалимаа». Напротив него со стороны РФ находится КПП «Торфяновка» в Ленинградской области
Об этом сообщили 22 октября финские СМИ со ссылкой на руководителя проекта погранохраны Эркки Матилайнена. Всего планируется возвести 12 километров забора к северу и югу от КПП. Точное местоположение начала и конца заграждения не разглашается.
Вам будет интересно
За последнее время это уже третий пролет иностранной разведывательной авиации. Вдоль границы Ленинградской области со стороны Финляндии 22 октября был зафиксирован...
22.10.2024 54