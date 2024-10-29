Ученый: климат в Петербурге и Ленобласти в будущем станет хуже, чем в Гренландии

Это станет следствием продолжающегося в мире глобального потепления.

В Санкт-Петербурге и Ленинградской области из-за глобального потепления температура может стать ниже, чем в Гренландии. Об этом заявил ведущий научный сотрудник Пущинского научного центра биологических исследований РАН, климатолог Алексей Карнаухов.

Карнаухов отметил, что воды Гольфстрима, известного как Североатлантическое течение, в основном обогревают Европу и северную часть России, а не Гренландию. Эксперт предупредил о возможных серьёзных последствиях Атлантической меридиональной опрокидывающей циркуляции (АМОС), указав на данные о том, что в прошлом, когда происходили изменения в течениях, температура в Гренландии могла понижаться на 10 градусов.