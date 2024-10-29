Порядка 100 млн рублей выделено в Ленобласти на переход котельных на голубое топливо

Так построенную блочно-модульную газовую котельную мощностью 6 МВТ запустили сегодня, 29 октября, в деревне Раздолье Приозерского района.

«В Ленобласти функционирует более 700 котельных, 118 из которых мы должны перевести на газ в течение 4 лет. Бюджетом области на данные цели на 2025 год предусмотрено порядка 100 млн рублей», — отметил на торжественном запуске котельной в работу председатель комитета по ТЭК Сергей Морозов.

В рамках концессионного соглашения с привлечением бюджетных средств также планируется выполнить поэтапную реконструкцию порядка 2,4 км сетей теплоснабжения поселения. Объем вложений составил почти 217 млн. рублей.

Как рассказали в АО «Газпром газораспределение Ленинградская область», сейчас от жителей Ленобласти принимаются заявки на догазификацию. Подать ее можно онлайн или офлайн:

— на портале Единого оператора газификации РФ

— на странице компании ВКонтакте

— на сайте www.gazprom-lenobl.ru

— в МФЦ

— по электронной почте [email protected]

— на портале «Госуслуги»

— в Единых центрах предоставления услуг компании «Газпром газораспределение Ленинградская область».

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Отметим, что часть средств, которая выделяется на работу внутри домов и участков — от 180 до 300 тыс. рублей, может пойти на покупку газового оборудования. До 9 тыс. руб. можно направить на возмещение части стоимости газовой плиты, до 21 тыс. руб. — газового котла, до 1,5 тыс. руб. — индивидуального прибора учета газа, оставшиеся средства — проведение трубы по участку и разводку по дому.