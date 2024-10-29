Недобросовестных кредиторов оштрафовали на три миллиона рублей в Ленобласти

С начала 2024 года кредиторов в Ленинградской области оштрафовали на 3,3 миллиона рублей за неправомерные действия в отношении должников.

Судебные приставы рассмотрели 183 жалобы жителей. В 46 случаях обращения были признаны обоснованными. Судебные приставы составили 31 протокол об административных правонарушениях. В число нарушителей попали 22 микрофинансовые организации и девять банков.

Приставы провели административные расследования. В действиях кредиторов были выявлены факты нарушения законодательства. Недобросовестным коллекторам назначили штрафы.