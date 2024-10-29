Россияне переходят на российские почтовые сервисы

На фоне ограничений Google российские пользователи все чаще отдают предпочтение отечественным сервисам.

Россияне стали чаще пользоваться отечественными почтовыми сервисами. По данным аналитиков, за последние девять месяцев число пользователей отечественных платформ увеличилось в два раза, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. При этом общий трафик вырос на 50%.

В то же время, иностранные почтовые сервисы показали лишь 17% роста аудитории, а их активность заметно снизилась. Gmail от Google по-прежнему остается на первом месте по популярности, увеличив количество пользователей на 19%, однако их активность упала на 10%.

Следом идет «Яндекс Почта», аудитория которой выросла на 35%, а активность — на 10%. На российские приложения пришелся основной рост рынка, и их доля в общем трафике почтовых сервисов увеличилась с 55% в 2023 году до 69% в текущем, — пишет «Газета.ру».