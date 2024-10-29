Россияне переходят на российские почтовые сервисы

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На фоне ограничений Google российские пользователи все чаще отдают предпочтение отечественным сервисам.

Россияне стали чаще пользоваться отечественными почтовыми сервисами. По данным аналитиков, за последние девять месяцев число пользователей отечественных платформ увеличилось в два раза, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. При этом общий трафик вырос на 50%.

В то же время, иностранные почтовые сервисы показали лишь 17% роста аудитории, а их активность заметно снизилась. Gmail от Google по-прежнему остается на первом месте по популярности, увеличив количество пользователей на 19%, однако их активность упала на 10%.

Следом идет «Яндекс Почта», аудитория которой выросла на 35%, а активность — на 10%. На российские приложения пришелся основной рост рынка, и их доля в общем трафике почтовых сервисов увеличилась с 55% в 2023 году до 69% в текущем, — пишет «Газета.ру».
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