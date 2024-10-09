В России предложили запретить пользоваться электросамокатами в дождь и снег

В России следует запретить езду на электросамокатах и других средствах индивидуальной мобильности (СИМ) при дожде и снеге, а нарушителей наказывать штрафом. Такое предложение доктор юридических наук, профессор, заслуженный юрист России Иван Соловьев направил главе МВД.

Иван Соловьев считает, что снег, туман, любые осадки и гололед осложняют пользование на СИМ. Езда в непогоду представляет опасность с точки зрения гидроизоляции и батарейного отсека, на которые также влияют осадки. Пользователи не могут сразу затормозить, с трудностью преодолевают препятствия, создают опасные ситуации на дорогах.

Юрист призвал изменить ПДД и внести в них соответствующий запрет, подкрепив его крупным штрафом.