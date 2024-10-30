С 1 ноября пригородные кассы Петербурга и Ленобласти переходят на зимний режим

Пригородные кассы в Петербурге и Ленобласти с 1 ноября переходят на зимний режим работы. Изменения также коснутся и турникетных линеек на отдельных станциях.

Как сообщает пресс-служба СЗППК, работу прекратят пункты продажи билетов на станциях Пупышево, 55-й километр, Тосно-2, Трубниково, Прибытково и кассовый модуль на Мшинской.

Купить проездной билет можно будет в поезде у контролера без взимания сбора, либо в мобильных приложениях «РЖД Пассажирам» и «Яндекс.Электрички».