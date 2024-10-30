Ленобласть продает акции «Компания Усть-Луга» за 226 млн рублей

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Фото: Baltphoto.ru

Ленинградская область предлагает приобрести 15 469 акций АО «Компания Усть-Луга» – это 20,99% от их всех.

Электронный аукцион состоится 28 ноября в 09:00. Заявки на участие принимаются до 20 ноября.

Основные направления работы АО «Компания Усть-Луга»: аренда земельных участков и инженерных сооружений в морском порту Усть-Луга – крупнейшем по объему обрабатываемых грузов на Балтике; строительство объектов на этой территории.

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29.10.2024 83
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