Ленобласть продает акции «Компания Усть-Луга» за 226 млн рублей

Ленинградская область предлагает приобрести 15 469 акций АО «Компания Усть-Луга» – это 20,99% от их всех.
Электронный аукцион состоится 28 ноября в 09:00. Заявки на участие принимаются до 20 ноября.
Основные направления работы АО «Компания Усть-Луга»: аренда земельных участков и инженерных сооружений в морском порту Усть-Луга – крупнейшем по объему обрабатываемых грузов на Балтике; строительство объектов на этой территории.
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