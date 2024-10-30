В Петербурге девушка на каршеринге насмерть сбила жителя Луги

Смертельное ДТП произошло поздно вечером 28 октября на Бабигонском шоссе в Петродворцовом районе Петербурга.
Фото: ГУ МВД по СПб и ЛО.
Как сообщили в ГУ МВД по СПб и ЛО, 22-летняя девушка на каршеринговом автомобиле вне зоны пешеходного перехода сбила 52-летнего жителя Луги. Мужчина от полученных травм скончался на месте ДТП.
Проводится проверка.
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