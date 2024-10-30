В Курской области погиб рядовой из Подпорожского района

Житель Подпорожского района Андрей Павлов погиб 16 октября 2024 при исполнении обязанностей военной службы в районе поселка Тёткино в Курской области.

Ему было 47 лет. Прощание с погибшим состоится 1 ноября в Важинском клубном объединении. Похоронят его на гражданском кладбище в поселке Важины.

Андрей Павлов родился в поселке Важины, окончил местную школу, а затем училище по специальности сварщик. Работал в совхозе и на лесозаготовке. У него остался взрослый сын. 6 августа 2024 года мужчина подписал контракт и отправился в зону СВО.