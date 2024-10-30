Из-за трансгендеров (относятся к движению ЛГБТ, которое в России признано экстремистским и запрещено) женщины лишились 890 медалей в 29 различных видах спорта, говорится в докладе ООН.

Политика международных спортивных федераций и национальных руководящих органов, а также законодательство некоторых стран позволяют мужчинам, идентифицирующим себя как женщины, участвовать в женских соревнованиях.

Это ведет к тому, что все больше спортсменок лишаются возможностей и медалей, соревнуясь с лицами мужского пола. Согласно данным ООН, к 30 марта 2024 года более 600 спортсменок, участвовавших в более чем 400 соревнованиях, лишились более 890 медалей в 29 видах спорта.

*Относятся к движению ЛГБТ, которое в России признано экстремистским и запрещено.