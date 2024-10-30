В селе Паша мужчина поджег дом соседки, пока та спала

СК возбудил против 31-летнего жителя села Паша в Волховском районе уголовное дело об убийстве, совершенное общеопасным способом с особой жестокостью.

По данным следствия, мужчина, будучи пьяным, поджег обстановку в доме соседки своей матери на улице Торговой в Паше. Сама женщина в этот момент спала, а злоумышленник скрылся с места совершения преступления. Огонь полностью уничтожил здание, женщина погибла.

На допросе мужчина рассказал, что соседка спаивала его мать, таким образом он «хотел ей напакостить».

Видео: СУ СКР по ЛО

Подозреваемый задержан. Районным отделом СК Ленобласти подготовлено ходатайство о заключении под стражу.