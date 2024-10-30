Ограничение времени продажи алкоголя обсуждают в Петербурге

Парламентарии обратили внимание на принятое ранее властями Вологодской области решение сократить время реализации алкоголя.
В Санкт-Петербурге депутаты Законодательного собрания рассматривают возможность ограничения продажи алкоголя, однако, если меры и будут приняты, они не будут столь серьезными, как в Вологодской области. Об этом заявил глава парламентской комиссии по социальной политике и здравоохранению Александр Ржаненков.
Пока это только тема обсуждения, взгляды разные… Рассматривается возможность ограничения по времени и отдаления точек продажи от социальных объектов, — цитирует парламентария РИА Новости.
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