Ограничение времени продажи алкоголя обсуждают в Петербурге

Парламентарии обратили внимание на принятое ранее властями Вологодской области решение сократить время реализации алкоголя.

В Санкт-Петербурге депутаты Законодательного собрания рассматривают возможность ограничения продажи алкоголя, однако, если меры и будут приняты, они не будут столь серьезными, как в Вологодской области. Об этом заявил глава парламентской комиссии по социальной политике и здравоохранению Александр Ржаненков.

Пока это только тема обсуждения, взгляды разные… Рассматривается возможность ограничения по времени и отдаления точек продажи от социальных объектов, — цитирует парламентария РИА Новости.