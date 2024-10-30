Почти каждый пятый россиянин совмещает несколько работ

17% респондентов заявили, что имеют одновременно несколько работ.

Почти каждый пятый россиянин, согласно опросу сервисов «Работа.ру» и «Подработка», совмещают сразу несколько работ, пишет «Газета.ру».

О таком опыте рассказали 17% опрошенных, еще 50% респондентов ранее пытались совмещать, а 33% всегда имели только одно рабочее место.

Опрошенные, имеющие опыт совместительства, поделились несколькими рекомендациями. Более 70% респондентов советуют не перегружать себя излишними обязанностями, чтобы избежать усталости.

Важность расстановки приоритетов подчеркнули 61% опрошенных, указывая на необходимость концентрации на важных и срочных задачах. Тем временем 59% рекомендуют делать регулярные перерывы на отдых, а 48% — заботиться о физическом и психическом здоровье.