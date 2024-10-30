Россиянам станет сложнее взять автокредит под залог машины

С 1 ноября в России ступят в силу новые макропруденциальные ограничения.

С 1 ноября россиянам станет труднее получить кредит под залог автомобиля, предупредил старший преподаватель кафедры банковского дела университета «Синергия» Андрей Сироткин.

Дело в том, что со следующего месяца в России вступят в силу новые макропруденциальные ограничения на выдачу займов под залог автомобиля. Экономист в беседе с «Прайм» объяснил, что такие меры помогут банкам снизить риски.

Причиной ограничений является высокая предельная долговая нагрузка (ПДН) большинства заемщиков, которая превышает 50%. Это означает, что многие клиенты обращаются за новым кредитом, уже отдавая 60-80% своего ежемесячного дохода банку.

Тем не менее, Сироткин отметил, что новые правила не окажут значительного влияния на доступность покупки автомобиля для заемщиков с низким уровнем ПДН.