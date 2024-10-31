Несовершеннолетний зацепер погиб на ж/д станции в Зеленогорске

Опасная поездка между вагонами поезда 30 октября закончилась гибелью для несовершеннолетнего.

По предварительным данным, зацепер пытался добраться запрещенным способом от станции Удельная в Зеленогорск. Во время торможения состава перед пунктом назначения подросток спрыгнул и получил смертельную травму.

Северо-Западная транспортная прокуратура организовала проверку по этому факту. Обстоятельства происшествия устанавливаются.