Несовершеннолетний зацепер погиб на ж/д станции в Зеленогорске

Опасная поездка между вагонами поезда 30 октября закончилась гибелью для несовершеннолетнего.
По предварительным данным, зацепер пытался добраться запрещенным способом от станции Удельная в Зеленогорск. Во время торможения состава перед пунктом назначения подросток спрыгнул и получил смертельную травму.
Северо-Западная транспортная прокуратура организовала проверку по этому факту. Обстоятельства происшествия устанавливаются.
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