Несовершеннолетний зацепер погиб на ж/д станции в Зеленогорске

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Опасная поездка между вагонами поезда 30 октября закончилась гибелью для несовершеннолетнего.

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Фото: Северо-Западная транспортная прокуратура

По предварительным данным, зацепер пытался добраться запрещенным способом от станции Удельная в Зеленогорск. Во время торможения состава перед пунктом назначения подросток спрыгнул и получил смертельную травму.

Северо-Западная транспортная прокуратура организовала проверку по этому факту. Обстоятельства происшествия устанавливаются.

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