В Госдуме посоветовали россиянам отвязать важные аккаунты от Google

Депутат Немкин заявил, что IT-гигант давно не заботится о своих пользователях.

В Госдуме посоветовали россиянам отключить важные аккаунты от сервисов Google и перейти на отечественные аналоги для повышения безопасности личных данных. В частности, с такой рекомендацией выступил член комитета по информационной политике Антон Немкин

Парламентарий подчеркнул, что пользователям стоит перенастроить важные аккаунты, связанные с Google, и призвал не рисковать конфиденциальной информацией. Депутат в беседе с РИА Новости также заявил, что корпорация «давно не заботится о пользователях».

Любые важные аккаунты, которые так или иначе сегодня связаны с сервисами Google, я рекомендовал бы перенастроить, — заявил Немкин.