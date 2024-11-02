В Госдуме посоветовали россиянам отвязать важные аккаунты от Google

Депутат Немкин заявил, что IT-гигант давно не заботится о своих пользователях.
В Госдуме посоветовали россиянам отключить важные аккаунты от сервисов Google и перейти на отечественные аналоги для повышения безопасности личных данных. В частности, с такой рекомендацией выступил член комитета по информационной политике Антон Немкин
Парламентарий подчеркнул, что пользователям стоит перенастроить важные аккаунты, связанные с Google, и призвал не рисковать конфиденциальной информацией. Депутат в беседе с РИА Новости также заявил, что корпорация «давно не заботится о пользователях».
Любые важные аккаунты, которые так или иначе сегодня связаны с сервисами Google, я рекомендовал бы перенастроить, — заявил Немкин.
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01.11.2024 82