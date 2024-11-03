Вильфанд: с 5 ноября снегом будет покрыто 85% территории России

С 5 ноября на 85% территории страны будет лежать снег, рассказал ТАСС глава Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

Однако снежный покров будет временным, такая ситуация является нормой для периода предзимья.

«С 5 числа вся северная половина, весь Северо-Западный федеральный округ, практически весь Дальний Восток, Центральный федеральный округ, а также большая часть Приволжского федерального округа — все будет в снегу, процентов 85 как минимум», — отметил синоптик.