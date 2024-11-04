Стало известно, кто погиб в смертельном ДТП с автобусом в Тосненском районе

Как сообщал ivbg.ru, маршрутный автобус № 313 съехал в кювет и перевернулся на автодороге в районе поселка Строение Тосненского района 3 ноября. В ДТП погиб человек. Стали известны подробности происшествия.
Дорожная ситуация в районе ДТП, на 99 км дороги «Кемполово-Выра-Тосно-Шапки», была непростая: метель и гололедица. С управлением «ПАЗ» не справился 33-летний водитель. Автобус развернуло в обратном направлении, затем он опрокинулся в левый кювет.
В салоне на момент аварии находилось семь человек. Двое госпитализированы. Один пассажир – мужчина в возрасте 74 лет – скончался на месте происшествия. Остальные пассажиры покинули место ДТП самостоятельно.
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