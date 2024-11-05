Вирус Коксаки начал распространяться среди детей по России

Роспотребнадзор взял на контроль ситуацию с распространением вируса Коксаки в некоторых регионах России.

В школах и детских садах проводятся утренние фильтры, чтобы выявить детей с симптомами вируса: повышенная температура, кашель, насморк и другие признаки. Для безопасности будут введены мероприятия по разобщению контактных детей.

Родителям советуют обращать внимание на любые симптомы болезни у детей и соблюдать правила гигиены. В случае ухудшения самочувствия ребенка необходимо обратиться к врачу.

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Вирус Коксаки отличается разнообразным спектром симптомов, больше 50% вообще не проявляют никаких признаков. Остальные могут внезапно начать страдать от головных и мышечных болей, лихорадки, тошноты, болей в горле или животе. Инфицирование Коксаки А может проявляться высыпаниями на коже, поражением верхних дыхательных путей, стоматитом и герпангином. Человека могут мучить конъюнктивит, склерит, диарея и даже менингит. Вирус типа B чаще всего касается сердца, плевры, печени, поджелудочной железы. Чаще всего болеют дети до 15 лет.