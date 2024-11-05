Ленобласть вошла в пятёрку регионов, где активно развивается рынок глэмпинга

В октябре 2024 года средняя стоимость глэмпинга за сутки в Ленобласти составила 6 500 рублей.

Согласно данным аналитиков сервиса «Авито», в России за год увеличилось число глэмпингов в 2,5 раза. В пятёрку лидеров по предложениям о размещении попала и Ленобласть. На её долю приходится 5% от общего объёма в стране. Также лидирующие позиции заняли: Московский регион с показателем в 26%, Свердловская область — 7%, Татарстан — 6% и Краснодарский край — 4%.

Глэмпинг — вид отдыха на природе, который объединяет комфорт отелей и опыт проживания в домиках или палатках, а также других нестандартных жилищах на свежем воздухе.

Эти же регионы пользуются наибольшим спросом среди туристов, предпочитающих глэмпинг в качестве места размещения. Так, на Московскую область приходится более трети от всех бронирований в российских глэмпингах — 34%, на Татарстан и Свердловскую область — по 7%, на Ленобласть и Краснодарский край — по 5%.

Кроме того, в 47 регионе за год возросло число предложений по глэмпингу на 160%. Наиболее популярными локациями стали Выборгский и Всеволожский районы. Средняя стоимость отдыха в домике или палатке отельного типа составляет 6 500 рублей. Это меньше, чем по России, где средняя сумма отплаты за проживание доходит до 7 000 рублей.

«Во всех регионах исследования россияне останавливались в глэмпинге в среднем на сутки или двое. Такое размещение большинство путешественников воспринимают как короткое, необычное приключение на уикенд и более удобную альтернативу палатке или автодому в кемпинге. В силу погодных условий в последних останавливаться может быть уже не очень комфортно. Поэтому длительность проживания в глэмпинге короче, чем в случае с посуточной арендой квартиры или загородного объекта: дома, коттеджа или дачи», — поделился руководитель направления «Авито Путешествия» Артём Кромочкин.