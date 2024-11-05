Ленобласть вошла в пятёрку регионов, где активно развивается рынок глэмпинга

В октябре 2024 года средняя стоимость глэмпинга за сутки в Ленобласти составила 6 500 рублей.
Согласно данным аналитиков сервиса «Авито», в России за год увеличилось число глэмпингов в 2,5 раза. В пятёрку лидеров по предложениям о размещении попала и Ленобласть. На её долю приходится 5% от общего объёма в стране. Также лидирующие позиции заняли: Московский регион с показателем в 26%, Свердловская область — 7%, Татарстан — 6% и Краснодарский край — 4%.
Эти же регионы пользуются наибольшим спросом среди туристов, предпочитающих глэмпинг в качестве места размещения. Так, на Московскую область приходится более трети от всех бронирований в российских глэмпингах — 34%, на Татарстан и Свердловскую область — по 7%, на Ленобласть и Краснодарский край — по 5%.
Кроме того, в 47 регионе за год возросло число предложений по глэмпингу на 160%. Наиболее популярными локациями стали Выборгский и Всеволожский районы. Средняя стоимость отдыха в домике или палатке отельного типа составляет 6 500 рублей. Это меньше, чем по России, где средняя сумма отплаты за проживание доходит до 7 000 рублей.