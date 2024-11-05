На ж/д переездах появится больше автоматических камер для вынесения штрафов

Министерство транспорта России планирует увеличить число требований для установки новых камер выписывания штрафов.

«Дополнительные камеры нужны для борьбы с ростом аварийности», — уточняют в министерстве.

Камеры фото- и видеофиксации появятся на переездах, где за год произошла хотя бы одна авария. Комплексом средств, фиксирующих нарушения, будут также оборудованы ЖД переезды без дежурных и шлагбаумов.

Устанавливать и обслуживать новое оборудование будут сами железнодорожники. В течение шести лет затраты на нововведение превысят 3 млрд руб.

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В настоящее время камеру на железнодорожных путях устанавливают, если на переезде в течение трех лет произошло более двух тяжелых ДТП.