Финляндия может зимой открыть КПП на границе с Россией

Правительство Финляндии в рамках эксперимента может открыть пропускной пункт на границе с Россией зимой, сообщила газета Ilta-Sanomat.

В издании отметили, если оценка по уровню угрозы притока нелегалов через российскую границу изменится, Хельсинки решится на эксперимент — откроет один из КПП, работа которого была прекращена практически год назад.

Пункт откроют «неожиданно», не предупреждая заранее. А произойдет это зимой, когда приток мигрантов сокращается по сравнению с теплыми сезонами.