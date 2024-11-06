Социально ответственный бизнес, СМИ и активных жителей приглашают за премиями в Ленобласти

Прием заявок на участие в конкурсном отборе уже начался. Подать их можно до 20 ноября

Губернатор 47 региона Александр Дрозденко объявил о старте приёма заявок на первую региональную премию для благотворителей общественного признания «Команда 47».

«Сегодня каждому важно знать о добрых делах и ответственности, которые являются примером. Номинации премии полностью созвучны духовно-нравственным ценностям России, которые утвердил наш Президент. Действительно, именно в этих направлениях социальная ответственность бизнеса проявляется ярче всего», — отметил Александр Юрьевич.

Ходатайства за кандидатов на получение премии по девяти номинациям физические и юридические лица могут направлять до 20 ноября. Подробнее о премии — на сайте комитета общественных коммуникаций.