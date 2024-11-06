На дорогах Ленобласти появились пешеходные переходы с необычными светофорами

На некоторых трассах Ленобласти дорожные службы установили специальные вызывные светофоры со световой индикацией.

Главное отличие новых светофоров — специальные светодиодные конструкции, установленные над проезжей частью. Они дублируют цвет сигнала светофора, рассказали в комитете по дорожному хозяйству ЛО.

Видео: комитет по дорожному хозяйству.

Такие светофоры можно увидеть сразу в нескольких районах Ленобласти. Больше всего — в Сертолово, Гатчине и Мурино.