На дорогах Ленобласти появились пешеходные переходы с необычными светофорами

На некоторых трассах Ленобласти дорожные службы установили специальные вызывные светофоры со световой индикацией.
Главное отличие новых светофоров — специальные светодиодные конструкции, установленные над проезжей частью. Они дублируют цвет сигнала светофора, рассказали в комитете по дорожному хозяйству ЛО.
Видео: комитет по дорожному хозяйству.
Такие светофоры можно увидеть сразу в нескольких районах Ленобласти. Больше всего — в Сертолово, Гатчине и Мурино.
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