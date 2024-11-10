МВД: иностранцам, не принесшим присягу до 22 ноября, откажут в российском гражданстве

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Лица, получившие российское гражданство, но не прошедшие процедуру присяги, с 23 ноября 2024 года будут лишены статуса гражданина России, говорится в заявлении МВД России.

«22 ноября истекает срок для принесения присяги лицами, в отношении которых приняты решения о приеме в российское гражданство <…>», — указали в ведомстве.

Положения указа не распространяются на тех, кто приобрел гражданство России до 1 сентября 2017 года, когда вступила в силу обязанность приносить присягу, или был освобожден от нее на момент получения гражданства.

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