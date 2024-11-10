Почти 5000 бегунов из 60 регионов России приняли участие в Гатчинском полумарафоне

В столице Ленобласти прошел 15-й Гатчинский полумарафон.

В полумарафоне приняли участие почти 5000 бегунов из 60 регионов России. Для спортсменов были организованы дистанции на 2, 10 и 21,2 километра.

Фото: 47channel.

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Женскую гонку на 10-километровой дистанции выиграла Елена Зонова, финишировавшая с результатом 35:11. Среди мужчин — Ринас Ахмадеев, с результатом 29:45.

На полумарафоне одержал победу Александр Ольков, установив новый рекорд соревнований — 1:03:01. Женскую гонку на 21,1 км выиграла Мария Резниченко с результатом 1:13:21.