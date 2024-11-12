«Единая Россия» запустила ежегодную благотворительную акцию «Коробка храбрости»

Партия «Единая Россия» запустила 12-й ежегодный благотворительный проект «Коробка храбрости».

В рамках акции активисты и сторонники собирают игрушки, конструкторы, книги и другие подарки для передачи в медицинские учреждения по всей стране, чтобы помочь детям легче справляться со сложным лечением.

В прошлом году проект собрал более 350 тысяч подарков при участии свыше 100 тысяч человек.

«Сотни тысяч непростых медицинских процедур прошли спокойнее, а маленькие герои получили награду за свою храбрость. В этом году снова во всех региональных исполкомах партии, штабах общественной поддержки «Единой России» организованы пункты сбора. До 5 декабря в них можно принести всё, что может порадовать детей», — сказал врио секретаря Генсовета «Единой России» Владимир Якушев.

Все подарки передадут в региональные и федеральные медицинские центры, и хосписы, добавила председатель Центрального совета сторонников «Единой России» Ольга Занко.

«Мы собираем игрушки, чтобы поддержать детей, проходящих сложное болезненное лечение. Даже взрослым это непросто, а для детей – настоящий подвиг. Акция поможет поднять им настроение и быстрее стать здоровыми. Приглашаем всех помочь», – сказала она.