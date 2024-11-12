Небольшие осадки и до +6°C– погода в Ленобласти на 13 ноября

Облачная с прояснениями погода ждет жителей Ленобласти 13 ноября.
В большинстве районов пройдут небольшие осадки: ночью в виде снега, мокрого снега, днем мокрого снега и дождя. В конце дня местами гололед. Ветер западный, юго-западный умеренный. Температура воздуха ночью -1…+4°C, днем +1…+6°C. Ночью на дорогах местами гололедица.
Вам будет интересно
Температура воздуха в Петербурге на этой неделе начнет медленно подниматься от околонулевых значений и достигнет отметки в +8℃ к выходным,...
11.11.2024 86