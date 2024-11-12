Эксперты заявляют о новых схемах взлома мошенниками аккаунтов на госсервисах

О новой схеме работы мошенников, направленной на использование клиентских данных для вывода средств, сообщили на днях эксперты банковского сектора. После первой попытки обмана, которая, как часто это бывает, заканчивается неудачей, мошенники перезванивают потенциальной жертве под видом сотрудников госструктур.

Специалисты ВТБ выявили новую схему телефонных мошенников. Злоумышленники звонят по телефону с неизвестного номера. Представляясь сотрудниками госструктур, они сообщают о наличии заказного письма, например, от налоговой службы и спрашивают, на какой адрес отправить уведомление — электронный или почтовый. Когда жертва соглашается на получение уведомления, мошенники просят для оформления заявки назвать проверочный код. Вскоре на телефон поступает сообщение с текстом «код восстановления доступа» к учетной записи. Большинство людей на этом этапе завершает разговор, заподозрив подвох.

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Однако через несколько минут, как сообщают эксперты, мошенники перезванивают, представляясь сотрудниками тех же порталов. Они убеждают собеседника, что ранее ему звонили злоумышленники, сообщают, что теперь его учетная запись взломана, и необходимо срочно предпринять меры для ее защиты – сообщить код из SMS для восстановления доступа. В этот момент человек, находясь под психологическим давлением неизвестных и доверяя им, становится жертвой дальнейшего обмана.