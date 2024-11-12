Министерство обороны России публикует новые данные о ходе спецоперации.
Подразделениями группировки войск «Север» на Харьковском направлении нанесено поражение формированиям ВСУ. Потери противника составили до 60 военнослужащих, боевая бронированная машина и два автомобиля.
Подразделения группировки войск «Запад» улучшили тактическое положение. Противник потерял до 470 военнослужащих, пять автомобилей, 155-мм гаубицу FH-70 производства Великобритании, 155-мм гаубицу М198 и два 105-мм орудия М119 производства США и 122-мм гаубицу Д-30. Уничтожены станция радиоэлектронной борьбы «Анклав-Н» и четыре полевых склада с боеприпасами.
Подразделения «Южной» группировки войск улучшили положение по переднему краю. Потери противника составили до 765 военнослужащих, бронетранспортер, автомобиль и две 122-мм гаубицы Д-30. Уничтожены две станции радиоэлектронной борьбы и два полевых склада с боеприпасами.
Подразделения группировки войск «Центр» продолжили продвижение в глубину обороны противника. ВСУ потеряли до 470 военнослужащих, танк «Leopard» производства ФРГ, три бронетранспортера, боевую бронированную машину «MaxxPro» производства США, бронеавтомобиль «Казак», семь автомобилей, 152-мм гаубицу «Мста-Б», 152-мм орудие Д-20, 122-мм самоходную артиллерийскую установку «Гвоздика» и две 122-мм гаубицы Д-30.
Подразделениями группировки войск «Восток» заняты более выгодные рубежи и позиции. Потери противника составили до 150 военнослужащих, танк, шесть автомобилей и 152-мм орудие Д-20.
Подразделениями группировки войск «Днепр» нанесено поражение живой силе и технике ВСУ. Потери противника составили до 70 военнослужащих и четыре автомобиля. Уничтожен полевой склад боеприпасов.
Средствами противовоздушной обороны сбиты шесть реактивных снарядов системы залпового огня HIMARS производства США и 71 беспилотный летательный аппарат самолетного типа.