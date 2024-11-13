Правительство утвердило план противодействия коррупции в Ленобласти на ближайшие годы

Проект плана противодействия коррупции в на 2025-2028 годы представлен на заседании антикоррупционной комиссии 47 региона.

«Для качественной работы в сфере противодействия коррупции важна плановость и системность принимаемых мер. Достижение показателей развития региона возможно только в случае неукоснительного соблюдения требований законодательства, в том числе в области противодействия коррупции», – отметил Александр Дрозденко.

В этом году завершается исполнение плана противодействия коррупции в области на 2021-2024 годы. Проект плана на 2025-2028 годы после утверждения будет направлен для реализации в адрес исполнителей и размещен на сайте администрации области.

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Напомним, что 9 декабря проходит Международный день борьбы с коррупцией, который появился в 2003 году благодаря подписанию Конвенции ООН против коррупции и с тех пор проходит ежегодно. Что такое коррупция? Как с ней борются на высшем уровне? Какие действия может предпринять обычной человек, чтобы минимизировать ее влияние и почему это важно, рассказывает ivbg.

Сможете ли вы противодействовать коррупции — можно узнать благодаря небольшому тесту.