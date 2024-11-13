Правительство утвердило план противодействия коррупции в Ленобласти на ближайшие годы

Проект плана противодействия коррупции в на 2025-2028 годы представлен на заседании антикоррупционной комиссии 47 региона.
В этом году завершается исполнение плана противодействия коррупции в области на 2021-2024 годы. Проект плана на 2025-2028 годы после утверждения будет направлен для реализации в адрес исполнителей и размещен на сайте администрации области.
Напомним, что 9 декабря проходит Международный день борьбы с коррупцией, который появился в 2003 году благодаря подписанию Конвенции ООН против коррупции и с тех пор проходит ежегодно. Что такое коррупция? Как с ней борются на высшем уровне? Какие действия может предпринять обычной человек, чтобы минимизировать ее влияние и почему это важно, рассказывает ivbg.
Сможете ли вы противодействовать коррупции — можно узнать благодаря небольшому тесту.