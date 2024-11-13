Дорожники Ленобласти показал «закулисье» подготовки к зимнему сезону

В Ленинградской области подготовка к зимнему сезону начинается задолго до первого снега: когда регион еще наслаждается последними теплыми днями, дорожные службы уже вовсю заготавливают песчано-соляные смеси, проверяют техсостояние и тестируют машины.
Комитет по дорожному хозяйству Ленобласти показал кадры «закулисья» подготовки к зимнему сезону.
Видео: комитет по дорожному хозяйству ЛО.
Напомним, что обращения по уборке снега принимает снежный штаб в группе в социальной сети ВКонтакте. В регионе для водителей также открыта круглосуточная «горячая» линия по ситуации на региональных дорогах — 8(812)660-46-47. На вопросы об уборке дорог ответят и в телеграмм-канале. Телефоны дежурных служб местных администраций доступны по ссылке.
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03.11.2024 185