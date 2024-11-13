Улица в честь Героя России Владимира Жоги появилась во Всеволожском районе Ленобласти.

Именем Героя России назвали лесополосу в садоводческом массиве «Дунай» Морозовского городского поселения. На этой улице еще нет жилых домов, магазинов и заборов. Решение было принято еще в начале 2023 года, пишет 47news.

Владимир Жога (позывной «Воха») — уроженец Донбасса, первый иностранный военнослужащий, удостоенный звания Героя России. Погиб 5 марта 2022 года в ходе спецоперации на Украине, обеспечивая выход мирных жителей из Волновахи, к югу от Донецка. В честь Владимира Жоги уже названы улицы в Ростове-на-Дону, Невинномысске, Волновахе, Кызыле, Майкопе, Пензе, Омске. А в Донецке бюст «Вохи» установили на аллее Героев по соседству с монументальным «Моторолой».