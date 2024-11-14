Фитнес-эксперт называла упражнения для сжигания жира на животе

Фитнес-эксперт Ирина Ротач перечислила упражнения для сжигания жира на животе. Об этом сообщает Men Today.

Специалист рекомендует выполнять приседания с подъемом рук, выпады с поворотами, а также берпи с касанием плеч. Для этого нужно встать ровно, перейти в упор сидя, из него прыжком в упор лежа, коснуться сначала правого плеча левой рукой, затем левого плеча правой рукой, снова прыжком вернуться в упор сидя, затем выпрыгнуть вверх, поднимая руки над головой.

Следующими станут касания стоп, скручивания, планка и «скалолаз». Для выполнения последнего нужно встать в планку на прямых руках и поочередно подтягивать согнутые ноги к себе.