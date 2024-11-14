ОАО «РЖД» представило маршрут движения «Поезда Деда Мороза».
Волшебный состав прибудет в Санкт-Петербург 6 января, на следующий день поезд сделает остановку в Новом Петергофе.
Первой остановкой в маршруте станет Тайшет — 19 ноября. Всего он включает 63 остановки. Конечным пунктом будет Великий Устюг, поезд прибудет в город дома Деда Мороза 11 января.
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