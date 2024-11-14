Поезд Деда Мороза 6 января приедет в Петербург

Поделиться

ОАО «РЖД» представило маршрут движения «Поезда Деда Мороза».

Волшебный состав прибудет в Санкт-Петербург 6 января, на следующий день поезд сделает остановку в Новом Петергофе.

GrG-62pdIkE
Фото: vk.com/poezddedamoroza

Первой остановкой в маршруте станет Тайшет — 19 ноября. Всего он включает 63 остановки. Конечным пунктом будет Великий Устюг, поезд прибудет в город дома Деда Мороза 11 января.

Вам будет интересно
Поезд Деда Мороза 6 января приедет в Петербург Поезд Деда Мороза, Петербург
Экономист рекомендовал россиянам заранее купить продукты и алкоголь на Новый год
Кандидат экономических наук, финансовый аналитик Михаил Беляев рекомендовал заранее купить продукты и алкоголь на Новый год, потому что ближе к празднику вся...
11.11.2024 248
Автор