ОАО «РЖД» представило маршрут движения «Поезда Деда Мороза».

Волшебный состав прибудет в Санкт-Петербург 6 января, на следующий день поезд сделает остановку в Новом Петергофе.

Первой остановкой в маршруте станет Тайшет — 19 ноября. Всего он включает 63 остановки. Конечным пунктом будет Великий Устюг, поезд прибудет в город дома Деда Мороза 11 января.